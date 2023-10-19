В Азербайджане 140 женщинам-предпринимателям предоставлены льготные кредиты на сумму 9,9 миллиона манатов - Бахар Мурадова

БАКУ/Trend/ – В Азербайджане среднемесячная заработная плата женщин в 2022 году составила 68,1 процента от среднемесячной заработной платы мужчин. В 2015 году этот показатель составлял 53,9 процента.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики Бахар Мурадова в ходе своего выступления на VI Съезде азербайджанских женщин.

По ее словам, за последние 20 лет наблюдается интенсивный рост роли и веса женщин в деловом мире.

"Способность женщин пользоваться своими правами в экономике и деловой среде повышает их роль в укреплении экономических столпов общества. Для поддержки предпринимательской деятельности, особенно в малом и среднем бизнесе, Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана только за январь-август 2023 года предоставил 140 женщинам-предпринимателям в общей сложности 9,9 миллиона манатов льготных кредитов", - добавила Б.Мурадова.

Отметим, что сегодня в Баку проводится VI Съезд азербайджанских женщин, посвященный 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева, положившего начало женскому движению в Азербайджане, а также 25-летию первого съезда женщин независимого Азербайджана.

Съезд собрал около 600 женщин со всех регионов Азербайджана.

В мероприятии также принимают участие депутаты, представители государственных и неправительственных организаций, посольств иностранных государств и международных организаций из всех регионов республики, видные общественно-политические деятели, а также должностные лица Турции, Узбекистана и Таджикистана.

По итогам обсуждений и предложений будет принято решение и озвучено обращение азербайджанских женщин к главе государства.