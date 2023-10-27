Антиазербайджанская деятельность Франции требует вывода штаб-квартиры ЮНЕСКО из этой страны - Община Западного Азербайджана

БАКУ/Trend/ – Антиазербайджанская деятельность Франции в области культуры требует вывода с территории Франции штаб-квартиры ЮНЕСКО.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Было отмечено, что нелепые заявления французских властей в отношении Азербайджана уже никого не удивляют. На этот раз "эстафету" принял министр культуры Франции, который заявил, что его страна "сфотографировала армянское культурное наследие в Карабахе через спутник и создала базу данных".

"Чувствуется, что знания подозрительных французских чиновников о международном праве, межгосударственных отношениях и поведении находятся на примитивном уровне. В противном случае, они не стали бы совершать такие гнусные и расистские поступки без согласия суверенного государства.

Подобное заявление Франции - явная наглость. Франция веками крала культурное наследие африканских народов, и теперь министр этой страны делает заявление такого рода. Пусть лучше министр культуры Франции займется возвращением культурного наследия, украденного его страной из Африки (по некоторым данным - 90 тысяч образцов). Азербайджану нечему учиться у шарлатанов.

Кроме того, вместо клеветы, французский министр должен отреагировать на массовое уничтожение Арменией памятников культуры и истории Азербайджана в Армении, а также на бывших оккупированных азербайджанских территориях.

Антиазербайджанская деятельность в ЮНЕСКО после Второй Карабахской войны, превращение ЮНЕСКО в инструмент своей гнусной политики серьезно подорвали независимость этой организации. Франция политизирует и дискредитирует эту организацию гуманитарного характера, злоупотребляя тем, что штаб-квартира ЮНЕСКО находится на ее территории. Мы считаем, что все эти события требуют вывода штаб-квартиры ЮНЕСКО с территории Франции", - говорится в заявлении общины.