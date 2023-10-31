В Азербайджане заблокированы 65 фейковых домена

БАКУ/Trend/ – В Азербайджане заблокирована работа 65 фейковых доменов, аналогичных доменам госучреждений (gov.az).

Как сообщает во вторник Trend об этом говорится в девятимесячном бюллетене Специальной государственной службы связи и информационной безопасности (ГССИБ) Азербайджанской Республики о работе государственных органов по обеспечению информационной безопасности.

"Анализом кибератак, проведенным Государственной службой специальной связи и информационной безопасности в течение трех кварталов на основе данных, зарегистрированных и полученных от государственных учреждений, был выявлен 871 индикатор кибератак (IOC), путем их блокировки - предотвращены APT-кибератаки специального назначения, разработанные против государственных учреждений.

Кроме того, в первом полугодии служба с помощью возможностей киберразведки заблокировала работу 65 фейковых доменов по всему Азербайджану, аналогичных доменам госучреждений (gov.az). В результате, были сорваны планы хакеров по использованию названий государственных учреждений и предотвращены попытки кибератак", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 322 из упомянутых киберугроз были выявлены на основе внутреннего расследования, а 549 - на основе расследования инцидентов, поступивших от государственных органов.

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