Подписание мирного договора обеспечит постоянный мир в регионе - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Азербайджан хочет обеспечить мир и безопасность в регионе. Подписание мирного договора обеспечит постоянный мир в регионе.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова на встрече с председателем Национального собрания Республики Корея Ким Джин Пё, говоря о текущей ситуации в регионе в рамках официального визита в Южную Корею.

Сахиба Гафарова подробно проинформировала об освобождении Азербайджаном своих земель от армянской оккупации в Отечественной войне 2020 года, восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях, антитеррористических мероприятиях, проведенных Азербайджаном 19-20 сентября текущего года. Она с сожалением подчеркнула, что некоторые страны не хотят мира на Южном Кавказе.

Ким Джин Пё, подчеркнув важность опоры на международное право, сказал, что Азербайджан прилагает большие усилия для того, чтобы принести мир в регион. Он выразил надежду, что эти усилия принесут результаты, и Азербайджан добьется достижения мира.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!