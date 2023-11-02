МИД Азербайджана ответил на антиазербайджанские заявления официальных лиц Госдепартамента США

БАКУ/Trend/ – Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на антиазербайджанские заявления официальных лиц Госдепартамента США.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, 31 октября 2023 года во время выступления в сенатском комитете по ассигнованиям госсекретарь США Энтони Блинкен, среди прочего, заявил о необходимости дополнительного финансирования для решения тяжелых гуманитарных потребностей, возникших в Армении в результате конфликта, а затем 2 ноября 2023 года Госдепартамент, отвечая на вопрос информационного агентства “Голос Америки”, подчеркнул, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении, и любое нарушение этого суверенитета и территориальной целостности приведет к серьезным последствиям.

В ответ на это МИД Азербайджана отметил, что, к сожалению, США, будучи посредником на протяжении десятилетий, никогда так решительно не поощряли поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также вопрос оказания гуманитарной помощи азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам, ставшим жертвами этнических чисток, проводимых Арменией.

"Вместе с тем США в соответствии с международными обязательствами, в том числе в рамках 4 резолюций Совета Безопасности ООН, никогда не призывали к освобождению азербайджанских территорий от оккупации, выводу Вооруженных сил Армении, в том числе к ликвидации так называемого армянского сепаратитского режима.

Напротив, США направили Армению в ложном направлении, поддержали существование незаконного режима на азербайджанских территориях, создав возможности для посещения сепаратистами США в целях защиты их незаконной деятельности, а также выделяя им финансовые средства.

Если бы США иначе отнеслись к угрозам Азербайджану, а также международному миру и безопасности, не было бы необходимости в силовом решении устранения этих угроз, и вопрос был бы решен мирным путем. Именно неудача посреднических попыток, в которых участвовали и США, а также неспособность прекратить оккупационную политику Армении побудили Азербайджан освободить свои земли военным путем. Поэтому, наряду с другими фактами, США также несут ответственность за бездействие в направлении мирного урегулирования прошлого конфликта.

Важно положить конец политике удерживания агрессивного государства Армения в нашем регионе, которая является главным препятствием для обеспечения мира и стабильности.

Говорить с Азербайджаном на языке угроз неприемлемо. Любые недружественные действия против Азербайджана не принесут положительного результата, и на такие действия будет дан адекватный ответ", - говорится в ответе МИД Азербайджана.

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