Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Члены всемирно известного международного Клуба путешественников "NomadMania" посетили Шушу.

Как сообщает в субботу Trend, около 50 известных путешественников из 26 стран (США, Канада, Швейцария, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Венгрия, Румыния, Португалия, Сингапур, Австралия и т. д.) побывали в Джыдыр дюзю.

Группу лично возглавляет глава клуба "NomadMania", одна из ключевых фигур мировой элиты путешественников - Гарри Митсидис.

Отметим, что в течение трех дней группа посетит Карабах и Восточный Зангезур, а также будет двигаться по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Агдам-Кяльбаджар-Лачин-Зангилан-Джебраил. В расширенном составе представители крупнейших международных туристических сетей мира – ETIC, MTP, TCC, "NomadMania", а также Клуба путешественников Турции и клуба "Piki Reels" (Великобритания), шведского "Club 100" за последние 2 года 8 раз посещали Карабах и Восточный Зангезур.

Это девятый по счету аналогичный визит.

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