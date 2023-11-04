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Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)

Политика Материалы 4 ноября 2023 13:46 (UTC +04:00)
Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ШУША /Trend/ - Члены всемирно известного международного Клуба путешественников "NomadMania" посетили Шушу.

Как сообщает в субботу Trend, около 50 известных путешественников из 26 стран (США, Канада, Швейцария, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Венгрия, Румыния, Португалия, Сингапур, Австралия и т. д.) побывали в Джыдыр дюзю.

Группу лично возглавляет глава клуба "NomadMania", одна из ключевых фигур мировой элиты путешественников - Гарри Митсидис.

Отметим, что в течение трех дней группа посетит Карабах и Восточный Зангезур, а также будет двигаться по маршруту Физули-Ходжавенд-Шуша-Агдам-Кяльбаджар-Лачин-Зангилан-Джебраил. В расширенном составе представители крупнейших международных туристических сетей мира – ETIC, MTP, TCC, "NomadMania", а также Клуба путешественников Турции и клуба "Piki Reels" (Великобритания), шведского "Club 100" за последние 2 года 8 раз посещали Карабах и Восточный Зангезур.

Это девятый по счету аналогичный визит.

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Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)
Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)
Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)
Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)
Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)
Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)
Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)
Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)
Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)
Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)
Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)
Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)
Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)
Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)
Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)
Зарубежные путешественники посетили Джыдыр дюзю (ФОТО)
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