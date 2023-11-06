Военная прокуратура Азербайджана провела в Товузе мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Военная прокуратура Азербайджана провела в Товузе мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как передает Trend со ссылкой на Военную прокуратуру, перед мероприятием, которое было проведено в Товузском районе совместно с администрацией района и военнослужащими министерства обороны, были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и стенду шехидов, минутой молчания почтена их память. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем личному составу и другим участникам мероприятия были переданы приветствия Генерального прокурора Кямрана Алиева и Военного прокурора Ханлара Велиева.

Глава исполнительной власти Товузского района Мамед Мамедов, начальник отдела криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры полковник юстиции Эмиль Керимов, старший помощник Военного прокурора, руководитель пресс-службы, главный советник юстиции Фирад Алиев, прокурор Товузского района, главный советник юстиции Маариф Гусейнов, военный прокурор Шамкирского района, полковник-лейтенант юстиции Ильхам Бабаев, полковник Ильгар Хасмамедов и другие выступившие рассказали о жизни и многогранной деятельности великой исторической личности Гейдара Алиева, его беспримерных заслугах перед азербайджанским государством и народом, вкладе в мировую политику, а также о беспрецедентной работе, проделанной в нашей стране за последние 20 лет во всех областях под руководством Президента Ильхама Алиева.

На мероприятии также говорилось об исторической Победе Азербайджана в 44-дневной войне, успешных антитеррористических мероприятиях локального характера.

Затем состоялись выступления в рамках правового просвещения военнослужащих, были даны ответы на их вопросы, а также выслушаны их проблемы.

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