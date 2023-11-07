Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Из Газы эвакуированы 8 азербайджанцев

Политика Материалы 7 ноября 2023 12:58 (UTC +04:00)
Из Газы эвакуированы 8 азербайджанцев

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Из сектора Газа несколько дней назад за один день были эвакуированы восемь азербайджанцев.

Об этом во вторник в ответ на запрос Trend, сообщил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что эвакуация граждан из Израиля не предусмотрена.

"Заявки по вопросам эвакуации не поступают. Обращения на "горячую линию" незначительны", - добавил А.Гаджизаде.

Напомним, что 2 ноября пограничная служба сектора Газа опубликовала список с именами около 600 человек, которые смогут покинуть Газу через пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом. Из 596 иностранных граждан в списке 400 являются гражданами США. В списке также граждане Азербайджана, Бельгии, Бахрейна, Нидерландов, Венгрии, Швейцарии и Южной Кореи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости