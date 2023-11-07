Текущая ситуация в израильско-палестинском конфликте закончится не скоро - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Текущая ситуация в израильско-палестинском конфликте будет все более затяжной, и Израиль не сможет успешно проводить наземные операции, как он считает. Для этого существуют различные препятствия, самым важным из которых является наличие туннелей.

Как сообщает во втоник Trend, об этом ARB-24 заявил заместитель генерального директора АМИ Trend, руководитель медиаплатформы "Turkic.World", политический обозреватель Руфиз Хафизоглу.

"Фактически, одно из желаний ХАМАС состоит в том, чтобы израильская армия начала наземные операции с танками. ХАМАС открыто угрожает, что вступление израильской армии в Газу и начало наземных операций станет для Израиля "адом". В том, что говорит ХАМАС, есть определенная доля правды. ХАМАС полностью доминирует в регионе, а израильская армия совершенно его не знает и ей неизвестно расположение существующих туннелей", - отметил Р.Хафизоглу.

Он упомянул, что существующие туннели предназначены не только для перевозки оружия, но и для инфраструктуры. То есть туннели используются не только в военных, но и в гражданских целях. В то время, когда Египет закрыл пограничный переход Рафах, через эти туннели в Газу контрабандой доставлялась гуманитарная помощь из Египта.

"Следовательно, израильская армия не сможет добиться ожидаемого успеха в наземных операциях в Газе. Насколько бы ни была сильна израильская армия - ХАМАС очень подготовлен", - подчеркнул Р.Хафизоглу.

Он также затронул тему встречи главы МИД Турции Хакана Фидана и Энтони Блинкена.

"В своей речи Хакан Фидан напрямую обратился к Соединенным Штатам с просьбой остановить израильско-палестинский конфликт и подчеркнул необходимость прекращения войны. По сути, этот призыв является посланием, которое показывает большое влияние США, а не ООН, в израильско-палестинском конфликте", - добавил Р.Хафизоглу.

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