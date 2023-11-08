Победа в Карабахе - это триумф азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего и всего азербайджанского народа - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Славная Победа в Карабахе, которая является предметом чести и гордости каждого азербайджанца – это триумф азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, всего азербайджанского народа и сынов-героев.

Как сообщает в среду Trend, об этом в интервью "Space News" заявил политический обозреватель, заместитель директора АМИ "Trend" Сахиль Керимли.

"Наша международная репутация заметно выросла. Заявления Президента Ильхама Алиева, прозвучавшие со всех международных трибун, помогли достичь больших успехов в донесении правоты и справедливости Азербайджана до всего мира. Также, Президент Ильхам Алиев добился больших успехов в области информационной политики", - добавил С.Керимли.

Более подробно с заявлением Сахиля Керимли вы можете ознакомиться, просмотрев видео:

Напомним, что 8 ноября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.

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