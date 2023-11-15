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Назван перечень продуктов и товаров, освобожденных от таможенных пошлин при ввозе в Азербайджан

Политика Материалы 15 ноября 2023 13:18 (UTC +04:00)
Назван перечень продуктов и товаров, освобожденных от таможенных пошлин при ввозе в Азербайджан

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Оборудование, ввозимое в Азербайджан для производства продукции оборонного назначения, товары, ввозимые в качестве гуманитарной помощи, а также оборудование, связанное с экспортной нефтегазовой деятельностью, будут освобождены от таможенных пошлин.

Как сообщает в среду Trend, это отражено в поправке к закону "О таможенном тарифе", которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Также, согласно изменению, определяются случаи освобождения от таможенной пошлины ввозимых в страну золотых изделий.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята.

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