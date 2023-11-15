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Отменено двойное налогообложение между Азербайджаном и Словакией

Политика Материалы 15 ноября 2023 17:25 (UTC +04:00)
Отменено двойное налогообложение между Азербайджаном и Словакией

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Словакия отменили двойное налогообложение доходов.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым законе "Об утверждении "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Словацкой Республикой об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов"".

Таким образом, в соответствии с соглашением, подписанным 7 июня 2023 года в Братиславе, Азербайджан и Словакия отменили двойное налогообложение доходов.

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