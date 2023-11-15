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В Азербайджане утвержден закон о присоединении к Всемирной почтовой конвенции и ее Итоговому протоколу

Политика Материалы 15 ноября 2023 17:11 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден закон о присоединении к Всемирной почтовой конвенции и ее Итоговому протоколу

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон о присоединении к Всемирной почтовой конвенции и Итоговому протоколу Всемирной почтовой конвенции.

Как сообщает в среду Trend, Азербайджанская Республика своим заявлением присоединилась к Всеобщей почтовой конвенции и Итоговому протоколу Всемирной почтовой конвенции, подписанным 26 августа 2021 года в городе Абиджан.

Со дня вступления в силу вышеуказанного закона, статья 1 закона "О присоединении к Всемирной почтовой конвенции" и "Итоговому протоколу Всемирной почтовой конвенции"" от 3 декабря 2019 года отменяется.

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