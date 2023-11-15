Послы Франции протестуют против политики Макрона

БАКУ /Trend/ - Группа французских послов в арабских странах направила письмо протеста в министерство иностранных дел Франции. Письмо протеста связано с позицией президента Франции Макрона по конфликту на Ближнем Востоке, отсутствием сбалансированной политики с его стороны.

Если ранее Макрон в своих заявлениях поддерживал Палестину, призывал к мирному урегулированию вопроса, то позже выступил с инициативой создания коалиции против Палестины.

Письмо уже начало тиражироваться различными СМИ.

Недовольство французских дипломатов связано с тем, что неопределенная политика Франции подрывает доверие к ним, и они испытывают серьезные проблемы в своей работе.

Эта несбалансированная политика Франции давно известна азербайджанской общественности. Франция время от времени выступает с инициативами по установлению мира в регионе, а затем меняет свою позицию и вооружает Армению, выступает с необоснованными претензиями к Азербайджану. Макрон уже продемонстрировал всему миру, что не в состоянии проводить стабильную политику.

Помимо того, что Ереван становится марионеткой в регионе, управляемой группой стран во главе с Францией, его еще и подталкивают к более агрессивной позиции в отношении Азербайджана.

Сегодня режим Макрона демонстрирует эту несбалансированную политику и по конфликту на Ближнем Востоке. Послу Франции в Баку тоже следовало бы направить Макрону письмо с протестом. В конце концов французский посол в Азербайджане, как и дипломаты в арабских странах, тоже видит последствия заявлений Макрона, его неадекватной политики.

Азербайджан проводит независимую внешнюю политику, и повлиять на это не смогут ни несбалансированная политика Франции, ни далекие от дипломатия заявления макроновской власти.

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