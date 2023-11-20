Женщины играют важную роль в совершенствовании института семьи - представитель Египта

БАКУ /Trend/ - Женщины играют важную роль в совершенствовании института семьи, системы здравоохранения, электронизации и цифровизации.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила глава Главного управления международного сотрудничества Национального совета Египта по делам женщин Мона Абдаллах Мохамед Салем во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"В настоящее время существует программа, направленная на продвижение прав и возможностей женщин.

Для поддержки женщин был создан ряд специальных институтов. Основной задачей по восстановлению прав женщин является борьба с нарушениями их прав и принятие для этого дополнительных мер", - добавила она.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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