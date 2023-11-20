Армянские ВС проводили учения для гражданских лиц по использованию дронов в военных целях - минобороны

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы проводили учения для гражданских лиц по использованию дронов в военных целях.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на совместном брифинге министерства иностранных дел и министерства обороны Азербайджана заявил начальник пресс-службы минобороны полковник Анар Эйвазов.

"После 44-дневной войны на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено более 10 000 противопехотных и более 3 000 противотанковых мин. До антитеррористических мероприятий, проведеных 19 сентября, оружие продолжалось перевозиться в эти районы незаконными способами. Более того, армянские ВС проводили учения для гражданских лиц по использованию дронов, чтобы с помощью этих дронов можно было наносить удары по военной и гражданской инфраструктуре Азербайджана", - сказал он.

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