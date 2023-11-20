Иордания предпринимает серьезные шаги в отношении прав женщин - посол Иордании

БАКУ /Trend/ - Иордания на уровне всех министерств предпринимает серьезные шаги в отношении прав женщин.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил посол Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджанской Республике Омар Аль-Нахар во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"В борьбе с насилием в отношении женщин мы руководствуемся справедливостью и равенством. Мы считаем необходимым участие женщин во всех сферах. Учитывая факт, что женщины могут внести свой вклад в экономику страны, в этом году были предприняты определенные шаги", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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