Президент Ильхам Алиев: Франция готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе

БАКУ /Trend/ - Франция проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие", проходящей 21 ноября в Баку при организации Бакинской инициативной группы Движения неприсоединения.

"Несмотря на то, что прошли столетия, новые постыдные методы французского колониализма продолжаются и сегодня, поскольку политика и образ мышления не изменились. Собравшиеся на эту конференцию народы заморских территорий годами ведут борьбу за независимость. Франция, которая не может отказаться от своей колониальной политики, не уважает стремление к свободе и права народов, проживающих за пределами Европы, в заморских общинах и на территориях на Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, и прилагает все усилия, чтобы помешать реализации этих устремлений. Она также продолжает грубо вмешиваться во внутренние дела бывших колоний на Африканском континенте, препятствует достижению здесь стабильности. Мнения политиков из заморских регионов о французском колониализме вызывают ужас.

Франция нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но в то же время и в нашем регионе – на Южном Кавказе, где поддерживает сепаратистские тенденции и сепаратистов. Она проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе. В то же время Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН для проведения своей предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах, пытается использовать западные организации в качестве средства давления против государств.

Франция должна выполнить решения Международного суда, связанные с проведением ядерных испытаний в Тихом океане, положить конец практике поучения других государств",- говорится в обращении главы государства.