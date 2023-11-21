Чем поучать кого-либо, Франции самой стоило бы поучиться - Алексей Чихачев

БАКУ /Trend/ - Франция считает себя "родиной" прав человека и пытается озвучивать гуманистические месседжи. Однако права человека, в том числе женщин, ее совершенно не интересуют.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Чихачев во время выступления в Баку на международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин".

Он отметил, что Франция озвучивает тематические призывы, особенно в отношении Африки. Но следует спросить, отражают ли эти призывы реальность?

"Елисейский дворец проводил политику присвоения богатств африканских стран. Но извинений за это до сих пор нет. В результате все еще остаются социальные проблемы вследствие этой политики в отношении африканских стран. Это еще больше осложняет положение женщин. Франция утверждает, что обеспечивает у себя гендерное равенство, но не все во французском обществе придерживаются этого мнения. 88 процентов населения страны считает, что гендерное равенство не соблюдается. Потому что принятых законов недостаточно. Говорить о неоколониальной политике Франции можно долго. Не стоит верить их заявлениям. Они делаются с целью скрыть их грязные намерения. Чем поучать кого-либо, Франции самой стоило бы поучиться", - сказал Чихачев.

Отметим, что в Баку прошла международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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