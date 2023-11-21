Женщинам должна быть предоставлена свобода - Элла Токораги

БАКУ /Trend/ - Женщинам должна быть предоставлена свобода.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила член правления Бакинской инициативной группы от Французской Полинезии Элла Токораги во время выступления на проходящей в Баку международной конференции на тему "Деколонизация: Усиление женщин и развитие".

Она отметила, что для свободы женщин в первую очередь должно быть образование.

"Наши традиции полностью разрушены. Около 30 лет на территории Французской Полинезии проводились испытания ядерного оружия. Пострадали женщины, дети. Что касается образования, то у нас очень мало доступа к нему. В этом вопросе должно быть полное равенство.

Женщины должны наделяться полномочиями более мирным путем. Это еще более важно во времена колониализма", - добавила Э.Токораги.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция на тему "Деколонизация: Усиление и развитие женщин". Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой Движения неприсоединения.

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