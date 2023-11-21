Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане внесено изменение в правила прохождения службы в органах миграции

Политика Материалы 21 ноября 2023 18:21 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесено изменение в правила прохождения службы в органах миграции

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Изменение в "Положение о прохождении службы в органах миграции" было вынесено на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Trend.

В проекте отмечается, что для лиц, впервые принятых на службу в органы миграции, устанавливается испытательный срок от 3 до 6 месяцев в зависимости от занимаемой должности и уровня подготовки (для лиц, принятых на службу по должностям, для которых предусмотрены младшие специальные звания, только трехмесячный испытательный срок).

Лица, для которых установлен испытательный срок при приеме на службу в органах миграции, будут назначаться на должность без присвоения специального звания и получать в этот период только должностной оклад.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости