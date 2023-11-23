Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем ЕЭК ООН

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Татьяной Молчан, находящейся с визитом в Азербайджане в рамках Недели Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

Об этом в четверг Trend сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены повестка дня и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕЭК ООН, а также связи Азербайджана с Центральной Азией, включая СПЕКА, и возможная роль ЕЭК в этом контексте.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность наращивания совместных усилий по вопросам окружающей среды, энергетики, городского планирования и других направлений, которые входят в сферу деятельности ЕЭК ООН. Он отметил, что с момента основания СПЕКА Азербайджан активно вносит свой вклад в деятельность в рамках этой платформы, наличие форматов трехстороннего сотрудничества в этом направлении, особенно со странами Центральной Азии, дает еще больший импульс реализации совместных успешных проектов.

С удовлетворением было отмечено наличие полезной повестки дня сотрудничества со странами СПЕКА по различным сферам - экономической, коммерческой, транспортной, коммуникационной, сферам энергетической безопасности, альтернативным источникам энергии, окружающей среды, инновации, целей устойчивого развития и т.д. В частности, была подчеркнута важность существующих инициатив и проектов в области развития региональных транспортных и коммуникационных линий, в том числе расширения возможностей Среднего коридора.

Говоря об усилении сотрудничества в рамках этой платформы в период председательства Азербайджана в СПЕКА в 2023 году, а также об усилиях Азербайджана по расширению двусторонних, региональных и международных связей стран СПЕКА, министр Джейхун Байрамов отметил, что саммит СПЕКА, который состоится в рамках Недели СПЕКА в Баку, является одним из важных результатов этих усилий.

Исполнительный секретарь Татьяна Молчан отметила, что усилия, предпринятые Азербайджаном во время председательства в СПЕКА, по превращению его в платформу, соответствующую вызовам современной эпохи, заслуживают похвалы. В этом направлении выражена надежда на то, что саммит СПЕКА, который состоится на следующий день в Баку, на фоне региональных и международных вызовов сыграет важную роль в укреплении сотрудничества в рамках программы.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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