В Армии Азербайджана проходят занятия по общественно-политической подготовке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках мероприятий по просвещению личного состава проводятся занятия общественно-политической подготовки с военнослужащими Армии Азербайджана в полевых условиях.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны, на учениях подробно рассказывается об историческом значении дипломатической деятельности Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а также об образцах мужества и отваги, проявленных героическими воинами страны в боевых действиях.

На занятиях по воспитательной работе и политической информатизации, а также в свободное время с военнослужащими проводятся просветительские беседы, обмен мнениями, даются ответы на интересующие их вопросы и необходимые рекомендации по их службе.

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