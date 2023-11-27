Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

США требовали от Турции прекратить поддержку Азербайджана в карабахском вопросе - Омар Челик (ВИДЕО)

Политика Материалы 27 ноября 2023 21:35 (UTC +04:00)
США требовали от Турции прекратить поддержку Азербайджана в карабахском вопросе - Омар Челик (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - США требовали от Турции прекратить поддержку Азербайджана в карабахском вопросе.

Как передает Trend, об этом сказал пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Омар Челик.

"Кто бы ни шантажировал Турцию в вопросах безопасности, для нас это не имеет значения. Турция не поддастся шантажу. Каждый раз они придумывают отговорки по поводу истребителей F-16, F-35. США требовали от Турции прекратить поддержку Азербайджана в карабахском вопросе. Когда Азербайджан освободил Карабах, они шантажировали Турцию, давая понять, что поддержка Азербайджану станет препятствием для отправки упомянутых боевых самолетов", - сказал Челик.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости