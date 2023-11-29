Ереван в беде, Ереван болеет: История одной нелепой лжи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В побежденном обществе возникает множество фобий, среди которых на первом месте стоит угроза неправильных представлений, вызванная сочетанием комплекса неполноценности и агрессии.

44-дневная Вторая Карабахская война не была просто капитуляцией Армении. Идефиксы, которые все армяне мира носили в своих умах на протяжении трехсот лет, рассеялись, а представления, основанные на ложной истории и вымышленных утверждениях, развалились.

Добровольная агония сепаратистской хунты в Ханкенди, а затем эмиграция карабахских армян в Армению положили конец армянскому сепаратизму в Азербайджане.

Однако одним из закостенелых стереотипов у армян с 1918 года был нарратив, что "армяне вечно будут иметь право голоса в Карабахе".

Армия Армении теперь представляет собой совокупность воинских формирований, примитивный механизм, который целиком контролируется извне, а общество страны - совокупность людей, ищущих себе новую национальную идеологию, потрясенных очень тяжелой депрессией и отчаянием.

К сожалению, армяне, которые демонстрируют совершенно противоположное поведение, никогда не делая честных выводов из уроков истории, считают именно поражения и невзгоды, являющиеся продуктом их собственного поведения, разума и образа мышления, результатом поступков других.

Так происходит и сейчас, и дополнительными элементами, усугубляющими ситуацию, являются реваншизм, крайний национализм, расизм и нетерпимость в слое троглодитского сознания населения Армении.

Совокупность перечисленных фобий вызывает наряду с истерическим поведением страх и тревогу.

И это уже не политические или социальные, а психические проблемы.

СМИ в Армении, особенно армянский сегмент социальных сетей, продолжают производить традиционные фейки, неправдивую информацию и ложь, поскольку они не могут избавиться от иллюзий.

Последний инцидент можно рассматривать как наглядный пример того, о чем мы говорим.

В Армейском идеологическом и культурном центре имени Ази Асланова прошел конкурс знаний "Интеллект", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В конкурсе знаний, состоящем из трех туров, приняли участие девять команд в составе курсантов Военного института имени Гейдара Алиева и Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, а также военнослужащих Бакинского гарнизона.

В конкурсе, проходившем в условиях напряженной борьбы, первого места удостоились матросы ВМС, второго места - курсанты Военного института имени Гейдара Алиева, третьего - солдаты Н-ской воинской части. В заключение состоялось вручение призов победившим командам.

Об этом ранее сообщало Агентство международной информации (АМИ) Trend.

В этом нет ничего необычного. Но последующие события выходят из русла обыденности и превращаются в маразм и даже идиотизм.

Американская журналистка Линдси Снелл, проармянство которой уже достигло уровня психического заболевания, делится в социальной сети X следующим постом:

"В идеологическом и культурном центре Вооруженных Сил Азербайджана прошла викторина для азербайджанских солдат: "Сколько времени нужно, чтобы отрезать голову старому армянскому пленнику охотничьим ножом?""

Затем Telegram-канал "Баграмян 26", являющийся медиаресурсом администрации премьер-министра Армении Никола Пашиняна, делится фейком глупой Линдси Снелл, распространяя информацию, не сравнив ее с новостями Trend.

Проходит некоторое время, и данным фейком делится и "комментирует" армянка Мина Хачатрян, которая живет в России и считает себя "политическим комментатором".

Армяне также демонстрируют истерику, поддавшись страху, ненависти, суете и гневу в своем комментарии к этому фейку.

Не удивляйтесь, если однажды один из политиков, известный во французском парламенте или ПАСЕ как "независимый, решительный демократ", скажет:

"В военных школах Азербайджана во время экзаменов задают вопросы о том, как быстро обезглавливать армянских стариков".

Нынешняя внешняя политика и тактика СМИ Армении строятся именно на таких фейках, абсурдной информации и лжи.

Не может не вызывать беспокойства формирование общества, которое веками было пленником лжи, гордилось своей вымышленной историей, никогда не сомневалось в том, что авторы почти всех научных открытий и изобретений в мире - армяне, и, наконец, считало свои территориальные претензии на все соседние государства вполне нормальными.

Проблема, о которой идет речь, в большей степени опасна для самих армян, так как неисчерпаемая ненависть, агрессия, нетерпимость, мстительность, ревашизм, порождающие комплекс национальной неполноценности, возведение террористов и нацистов в пантеон национальных героев, постоянное враждебное признание тюркского этноса - не свидетельствуют о духовном здоровье общества.

Все, что связано с Азербайджаном в масс-медиа, политической среде и особенно в обществе современной Армении, искажается. В армянском обществе сознательно, целенаправленно доводятся до крайности тенденции исламофобии и тюркофобии, пропагандируется "невозможность по генетическим причинам" сосуществования азербайджанцев и армян.

Поскольку процесс управляется при непосредственной поддержке государственных структур, нет необходимости в широком анализе или исследовании причин превращения Армении в моноэтническое государство.

Все моменты легко фиксируются на первый взгляд: на Южном Кавказе активизировались силы, не заинтересованные в установлении принципов мира, стабильности и сосуществования.

Цель – превратить регион в зону стихийного напряжения и бесконечных проблем.

Симбиоз неудачи, неполноценности и отчаяния, доведенный до крайности депрессивным психозом, создал в Армении, к сожалению, "комплекс Наполеона".

"Один безумец бросил камень в колодец, сто умных не смогли его вытащить", - гласит пословица. Но что поделать, когда дело доходит до армян, они собираются вокруг колодца и вместе с безумцем бросают в него камни, а затем истерят, что помогите, мол колодец хочет убить их.

Разве это не высший уровень абсурда?

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