Пока в Армении нет единой политической позиции, мир в регионе не будет обеспечен - Руфиз Хафизоглу (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Пока в Армении нет единой политической позиции и власть склоняется к Западу, мир в регионе не будет обеспечен.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель директора АМИ Trend глава медиа-платформы Turkic.World, политолог Руфиз Хафизоглу телеканалу ARB 24.

По словам эксперта, позиция Азербайджана в отношении подписания мирного договора с Арменией прозрачна.

"Соединенные Штаты Америки и другие западные государства для обеспечения своих интересов на Южном Кавказе оказывают давление на Армению, чтобы она не подписала мирное соглашение", - отметил Р.Хафизоглу.

Он также подчеркнул, что Армения была вовлечена в процесс делимитации границ именно по настойчивости Азербайджана.

"Сегодня Азербайджан, победивший в 44-дневной войне, диктует свои условия Армении", - добавил он.

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