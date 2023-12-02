Источником более 40% азербайджанских новостей по всему миру является АМИ "Trend" - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Согласно отчету, опубликованному консалтинговой фирмой Evolution Consulting в октябре 2023 года Агентство международной информации Trend, которое я представляю, указано в качестве основного источника, через который более 40 процентов новостей из Азербайджана доходят до аудитории по всему миру.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в интервью телеканалу ARB 24 заявил заместитель директора АМИ Trend, политический обозреватель Сахиль Керимли.

Он также упомянул, что в последние годы все увидели, насколько важна информационная война с клеветой и очерняющими кампаниями против Азербайджана.

"Мы стали свидетелями необходимости информационной борьбы до, во время и после событий 44-дневной Отечественной войны. Азербайджанское государство и параллельно отечественные СМИ, крупные медиа-структуры проделали успешную работу. Добавлю, что то, как Президент Ильхам Алиев в 44-дневной Отечественной войне сражался на нескольких фронтах, руководил полями сражений, давал интервью на нескольких языках многим авторитетным телеканалам мира, представителям информационных агентств, ставило перед медиа-структурами очень серьезные задачи. Мы, в свою очередь, продолжаем вносить свой вклад в донесение азербайджанской правды и справедливости до мира. АМИ "Trend" внес важный вклад в увеличение этого показателя, сыграв решающую роль в доведении перспектив Азербайджана до мировой аудитории", - сказал С.Керимли.

Коснувшись темы израильско-полестинского конфликта, политолог отметил, что трудно предсказать, когда закончится война между Израилем и ХАМАС.

"Потому что несколько дней назад, когда была достигнута договоренность о гуманитарном прекращении огня, ожидалось, что оно продлится недолго. Стороны скорее взяли тайм-аут для решения гуманитарных вопросов, доставке гуманитарной помощи на территорию, что было очень важно как для Израиля, так и для ХАМАС.

Очень жаль, что вчера это перемирие было нарушено. Сложно сказать, что будет дальше. Потому что Израиль отступил на шаг и снова начал военные действия с большой скоростью. В районах, где продолжаются боевые действия, по-прежнему живут мирные жители - невинные, безоружные люди. О переселении этих граждан из данной территории даже не идет речи. Если там будут проводиться широкомасштабные операции, мы снова станем свидетелями гибели мирных жителей и их истребления. В подобных вопросах мы должны отставить в сторону религию и расу. Нужно больше продвигать человеческий фактор. В этом направлении все мировое сообщество должно призывать обе стороны. Должно оказываться определенное давление, чтобы военные действия прекратились. Естественно, Израиль поставил перед собой цель уничтожить главарей ХАМАС. Если военные действия затянутся, то будут большие потери.

Я считаю, что говорить о прекращении огня в ближайшие дни абсурдно. Потому что Израиль полон решимости. Дошло даже до того, что в Израиле вооружаются и гражданские лица, что также является опасным процессом", - подчеркнул С.Керимли.

С.Керимли коснулся также азербайджано-армянских отношений. По его словам, армянская сторона забывает, что Азербайджан является единственной стороной переговоров.

"Военно-политическое руководство Армении, официальные лица ищут себе покровителей в каких-то западных кругах, чтобы нормализовать отношения с Азербайджаном. Они часто совершают поездки в США, Европу и якобы пытаются провести какие-то консультации, переговоры. Политика Азербайджанского государства однозначна: нормализация азербайджано-армянских отношений, подписание мирного договора, взаимное признание границ. Единственным выходом для решения многих вопросов является ведение переговоров один на один, без посредников", - добавил политический обозреватель.

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