Бесстыдному поведению армянской дипломатии нет предела - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Бесстыдному поведению армянской дипломатии нет предела. Подобное заявление официального лица страны, которая 30 лет оккупировала азербайджанские территории, проводила этнические чистки и отрицала даже право азербайджанцев на возвращение в Армению, является политически аморальным.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в ответе Общины Западного Азербайджана на заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, обвинившего Азербайджан в "агрессии", "этнической чистке", неконструктивизме.

"Это тот Арарат Мирзоян, который во время Отечественной войны, стоя в октябре на суверенных территориях другой страны - Азербайджана, представлял себя "гениальным полководцем" и делал заявления в духе "Мы сильны. Мы победим. Да здравствует армянская армия!". Одной из причин, по которой армянский народ вышел на улицы в гневе после акта капитуляции 10 ноября, вероятно, были голословные заявления таких людей, как Арарат Мирзоян, во время Отечественной войны.

Еще раз хотим подчеркнуть, что одной из причин неудачи Армении является дашнакская и пещерная армянская дипломатия.

Что касается недавно выдвинутой Арменией инициативы "Перекресток мира", в первую очередь хотелось бы отметить, что большая часть коммуникаций, предусмотренных проектом, проходит по территориям, где мы когда-то жили, а затем были депортированы. Кроме того, Армения долгое время препятствовала открытию коммуникаций в регионе, и чтобы изменить этот нарратив, ослабить позиции Азербайджана, она выдвинула такую утопическую идею, как "Перекресток мира". У Армении нет никаких возможностей реализовать этот проект. Армения все еще занимается утопией", - говорится в заявлении общины.

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