Зампред правящей партии Турции поблагодарил Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ за помощь во время землетрясения

БАКУ /Trend/ - Мы рады, что находимся сегодня в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель председателя турецкой Партии справедливости и развития (AK Parti) по внешним связям, депутат от Стамбула Зафар Сыракая во время совместной пресс-конференции с заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) - руководителем центрального аппарата Таиром Будаговым.

Он отметил, что завтра выступит на международной конференции, организованной Общиной Западного Азербайджана.

"Турецко-азербайджанские отношения не имеют себе равных в мире. Высказывания Мустафы Кемаля Ататюрка "Печаль Азербайджана – это наша печаль, радость – это наша радость" и Гейдара Алиева - "Азербайджан и Турция - одна нация, два государства" дополняют друг друга. Азербайджано-турецкие отношения играют важную роль в единении тюркского мира", - сказал Сыракая.

Он поблагодарил Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ за помощь, оказанную во время землетрясения в Турции, и еще раз поздравил Азербайджан с Победой.

Говоря об антитеррористических мероприятиях, проведенных Азербайджаном, Сыракая подчеркнул, что в Ходжалы уже гордо развевается азербайджанский флаг.

"Турция поддерживает и всегда будет поддерживать Азербайджан", - добавил он.

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