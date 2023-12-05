В политике Азербайджана и Армении есть радикальные различия - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В политике Азербайджана и Армении есть радикальные различия.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал телеканалу ARB 24 заместитель директора АМИ Trend, глава медиа-платформы Turkic.World, политолог Руфиз Хафизоглу.

По словам эксперта, из-за отсутствия единой линии во внутренней политике, как среди армянского общества, так и среди его политической элиты, высказываются противоречивые мнения.

"Отсутствие единой внешней и внутренней политики в Армении обусловлено тем, что армянские власти гонятся за различными политическими спонсорами", - добавил Р.Хафизоглу.

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