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В политике Азербайджана и Армении есть радикальные различия - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

Политика Материалы 5 декабря 2023 15:51 (UTC +04:00)
В политике Азербайджана и Армении есть радикальные различия - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В политике Азербайджана и Армении есть радикальные различия.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал телеканалу ARB 24 заместитель директора АМИ Trend, глава медиа-платформы Turkic.World, политолог Руфиз Хафизоглу.

По словам эксперта, из-за отсутствия единой линии во внутренней политике, как среди армянского общества, так и среди его политической элиты, высказываются противоречивые мнения.

"Отсутствие единой внешней и внутренней политики в Армении обусловлено тем, что армянские власти гонятся за различными политическими спонсорами", - добавил Р.Хафизоглу.

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