Заявление Совета печати Азербайджана в связи с ограничением журналистской деятельности сотрудника АЗЕРТАДЖ

БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана выступил с заявлением в связи с ограничением журналистской деятельности сотрудника АЗЕРТАДЖ .

Trend представляет заявление: «Недостойное, жестокое обращение местной полиции с сотрудницей Азербайджанского государственного информационного агентства ( АЗЕРТАДЖ ) Айгюн Гасановой во французской колонии Новая Каледония, куда она была командирована, и незаконное поведение по отношению к ней, несмотря на наличие Шенгенской визы, выдвижение необоснованных требований является еще одним очевидным примером нетерпимости Франции к свободе слова и выражения мнений. Происшедшее еще раз подтверждает, что Франция, считающая себя колыбелью мировой демократии, полностью игнорирует высшие ценности и принципы.

Действия полиции Новой Каледонии совершенно неприемлемы. Задержание сотрудника АЗЕРТАДЖ , угроза ему арестом, посадка в самолет как «нежелательное лицо» и отправка в другую страну являются незаконным способом ограничения свободы журналиста. Такой подход характерен только для стран с диктаторским режимом. Есть основания думать, что в целом администрация президента Эммануэля Макрона создает в Новой Каледонии очаг авторитаризма. Это крайне постыдная ситуация для Франции.

Сотрудник АЗЕРТАДЖ , посетивший Новую Каледонию для освещения борьбы народа Новой Каледонии за избавление от угнетения и восстановление своей свободы, хотел выполнить свой профессиональный долг. Совет печати Азербайджана считает, что очевидная незаконность против азербайджанского журналиста должна заставить мировое медиа-сообщество задуматься. Примем во внимание, что это неприятное событие - ограничение деятельности журналиста насильственными методами - ставит под сомнение вопрос о безопасности представителей иностранных СМИ, освещающих демонстрации и митинги не только в Новой Каледонии, но и в других французских колониях в целом, как и в самой Франции.

Совет печати решительно осуждает действия и поведение, типичные для классических диктатурных структур, в отношении сотрудницы АЗЕРТАДЖ полиции Новой Каледонии Айгюн Гасановой и призывает международные организации, в том числе международные СМИ, не хранить молчание по поводу инцидента . Совет считает, что отсутствие должной правовой оценки античеловеческого деяния, с которым столкнулся азербайджанский журналист, создает атмосферу безнаказанности. Существование такой среды создает прецедент для повторения подобных событий. Поэтому крайне важно, чтобы французская диктатура во главе с Макроном в целом была вынуждена отказаться от жестокости по отношению к средствам массовой информации и журналистике. Это условие может быть выполнено только при сплоченности и протесте прогрессивной общественности.

Совет печати Азербайджана решительно осуждает недостойное обращение с сотрудницей АЗЕРТАДЖ Айгюн Гасановой, ограничение ее журналистской деятельности, требует как можно скорейшего поиска и привлечения к ответственности виновных в инциденте и дачи ему соответствующей юридической оценки».