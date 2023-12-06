Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Россия приветствует встречу представителей Азербайджана и Армении на совместной границе – Захарова

Политика Материалы 6 декабря 2023 14:54 (UTC +04:00)
Россия приветствует встречу представителей Азербайджана и Армении на совместной границе – Захарова

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Россия приветствует встречу представителей Азербайджана и Армении на совместной границе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос поставок западной военной техники в Армению.

«В ходе этого мероприятия стороны согласовали методологические, организационные вопросы в рамках подготовки к запуску практической работы по делимитации. Со своей стороны мы готовы оказывать всяческое содействие в ходе непосредственной делимитационной деятельности. Это предполагает предоставление необходимый картографических материалов. В частности, это вчера подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров», - сказала она.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости