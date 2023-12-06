Россия приветствует встречу представителей Азербайджана и Армении на совместной границе – Захарова

БАКУ /Trend/ - Россия приветствует встречу представителей Азербайджана и Армении на совместной границе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос поставок западной военной техники в Армению.

«В ходе этого мероприятия стороны согласовали методологические, организационные вопросы в рамках подготовки к запуску практической работы по делимитации. Со своей стороны мы готовы оказывать всяческое содействие в ходе непосредственной делимитационной деятельности. Это предполагает предоставление необходимый картографических материалов. В частности, это вчера подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров», - сказала она.

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