Обнародован список военнослужащих, которых Азербайджан передаст Армении

БАКУ/Trend/- В результате переговоров, проведенных между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом Премьер-министра Республики Армения, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Арменией – 2 азербайджанских военнослужащих.

Список военнослужащих, которых Азербайджан передаст Армении:

Лица, арестованные в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных 13-14 декабря 2020 года в гадрутском направлении (26 человек):

1. Авакян Грач Арзуманович

2. Серобян Гегам Самвелович

3. Ованесян Айказ Корюнович

4. Тосунян Левон Ашотович

5. Артур Эдуардович Багдасарян

6. Степанян Давид Степанович

7. Герабян Грайр Грачович

8. Микаелян Андраник Вазгенович

9. Авакян Сероп Суренович

10. Костанян Нарек Агаович

11. Арутюнян Вараздат Серёжевич

12. Мартоян Манук Ованесович

13. Варданян Арсен Араикович

14. Диланян Арман Вазгенович

15. Тадевосян Грайр Варданович

16. Бахрикян Вааган Эдикович

17. Арамян Карен Арменович

18. Сукиасян Андраник Срапович

19. Мартиросян Геворг Самвелович

20. Киракосян Эдуард Армени

21. Геворкян Роберт Овикович

22. Егиазарян Сасун Сейранович

23. Акопян Володя Гагикович

24. Авакян Тигран Маникович

25. Сагателян Григор Сейранович

26. Аветисян Вагаршак Ашотович

Лица, задержанные в различные времена на границе, а также на ППП «Лачин» (6 человек):

1. Рафаэлян Владимир Отари

2. Саргсян Ишхан Ашоти

3. Овагимян Арутюн Юрикович

4. Казарян Карен Ашотович

5. Восканян Гагик Ашоти

6. Эулчекчан Викен Абрахам

Отметим, что в список 32 человек не входят и не могут входить руководители пресловутого режима, совершившие военные преступления против азербайджанского народа и преступления против человечества, Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян, в том числе такие лица, как Вагиф Хачатурян, Алеша Хосровян.