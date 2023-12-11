Вардан Осканян делает нелепые заявления, которые сменяют друг друга - Община Западного Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян делает нелепые заявления, которые сменяют друг друга.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Вардан Осканян со своим дашнакским и расистским мышлением полностью оторван от реальности и занят тем, что проводит дни в придуманном им параллельном мире.

Тот факт, что такой несерьезный человек долгое время был министром иностранных дел, очень хорошо объясняет, почему Армения является несостоявшимся государством.

Осканян также является бывшим членом Минской группы ОБСЕ, как и Томас де Ваал", - говорится в заявлении общины.

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