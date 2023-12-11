Бельгия твердо поддерживает мирное урегулирование между Азербайджаном и Арменией - министр

БАКУ /Trend/ - Бельгия твердо поддерживает усилия по мирному и всеобъемлющему урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом в соцсети X написала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб, передает Trend.

"Приятно поговорить с моим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Бельгия твердо поддерживает усилия по мирному и всеобъемлющему урегулированию конфликта с Арменией, способствуя стабильности в регионе," - написала министр.

Она отметила, что стороны также обсудили отношения ЕС-Азербайджан и пути укрепления двустороннего сотрудничества.