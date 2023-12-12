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В Дубае организовано мероприятие по случаю проведения COP29 в следующем году в Азербайджане (ФОТО)

Политика Материалы 12 декабря 2023 01:13 (UTC +04:00)
В Дубае организовано мероприятие по случаю проведения COP29 в следующем году в Азербайджане (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Мероприятие по случаю проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (COP29) в 2024 году в Азербайджане было организовано 11 декабря в Дубае.

Как передает Trend, командированный в Дубай, в мероприятии, организованном в действующем в рамках COP28 азербайджанском павильоне, приняли участие помощник Президента Анар Алакбаров, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и гости из других стран.

Затем под руководством тариста Шахрияра Иманова была представлена концертная программа, состоящая из азербайджанских национальных композиций.

В Дубае организовано мероприятие по случаю проведения COP29 в следующем году в Азербайджане (ФОТО)
В Дубае организовано мероприятие по случаю проведения COP29 в следующем году в Азербайджане (ФОТО)
В Дубае организовано мероприятие по случаю проведения COP29 в следующем году в Азербайджане (ФОТО)
В Дубае организовано мероприятие по случаю проведения COP29 в следующем году в Азербайджане (ФОТО)
В Дубае организовано мероприятие по случаю проведения COP29 в следующем году в Азербайджане (ФОТО)
В Дубае организовано мероприятие по случаю проведения COP29 в следующем году в Азербайджане (ФОТО)
В Дубае организовано мероприятие по случаю проведения COP29 в следующем году в Азербайджане (ФОТО)
В Дубае организовано мероприятие по случаю проведения COP29 в следующем году в Азербайджане (ФОТО)
В Дубае организовано мероприятие по случаю проведения COP29 в следующем году в Азербайджане (ФОТО)
В Дубае организовано мероприятие по случаю проведения COP29 в следующем году в Азербайджане (ФОТО)
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