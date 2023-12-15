Сахиба Гафарова провела обмен мнениями с премьер-министром Марокко (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 декабря председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Королевства Марокко Азизом Аханнушем.

Как сообщили Trend в парламенте Азербайджана, говоря о хороших двусторонних отношениях между Азербайджаном и Марокко, премьер-министр отметил наличие взаимной поддержки, особенно в важных для наших стран вопросах.

Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о дальнейшем развитии отношений между Марокко и Азербайджаном, и его страна намерена продолжить эти переговоры. Отметив важность этого визита председателя Милли Меджлиса в развитии двусторонних отношений, премьер-министр отметил, что это показатель уровня отношений между Азербайджаном и Марокко.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила роль наших парламентов как одной из важных сфер в развитии отношений между двумя странами. Она проинформировала премьер-министра о встречах, которые она провела в рамках этого первого официального визита в Королевство Марокко. Было доведено до сведения, что на встречах обсуждался ряд вопросов, имеющих важное значение между нашими странами и парламентами.

В ходе беседы было отмечено, что в прошлом году исполнилось 30 лет установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Марокко. В этот период развивались межгосударственные отношения, расширялось взаимовыгодное сотрудничество. Председатель Милли Меджлиса отметила важную роль осуществления взаимных визитов на высоком уровне в развитии двусторонних отношений.

На встрече также было отмечено, что Азербайджан и Марокко успешно сотрудничают в международных организациях и демонстрируют солидарность. Наши страны поддерживают друг друга в вопросах территориальной целостности и суверенитета. В частности, было отмечено активное участие Марокко в Движении неприсоединения и работе Парламентской Сети движения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На встрече были высказаны мысли о важности дальнейшего развития экономических связей между нашими странами. Спикер Сахиба Гафарова отметила, что у наших стран есть возможности использовать имеющийся потенциал, диверсифицировать и еще больше наращивать сотрудничество в различных сферах. Она подчеркнула, что в этом смысле совместная межправительственная комиссия является важной платформой, и отметила важное значение для дальнейшей деятельности исполнения решений, принятых на 2-м заседании комиссии, состоявшемся в ноябре этого года. В ходе беседы было отмечено, что парламентарии также играют важную роль в создании договорно-правовой базы с точки зрения дальнейшего развития отношений между нашими странами

Председатель Милли Меджлиса проинформировала премьер-министра об освобождении Азербайджаном своих земель от оккупации в 2020 году, о ситуации, сложившейся в регионе в постконфликтный период, мирных инициативах Азербайджана.

На встрече также обсуждалась возможность сотрудничества между нашей страной и Марокко в рамках восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Спикер Сахиба Гафарова сказала, что основной целью является возрождение жизни на этих землях. Они восстанавливаются на основе концепций "умный город", "умное село", эти территории объявлены "зеленой зоной". Председатель Милли Меджлиса добавила, что установленные Арменией мины являются самым большим препятствием для проводимых работ по восстановлению и реконструкции.

Премьер-министр Королевства Марокко, поздравив Азербайджан с восстановлением территориальной целостности и суверенитета, оценил восстановление Азербайджаном освобожденных от оккупации территорий как важный шаг.

На встрече также были обсуждены пути развития сотрудничества между Азербайджаном и Марокко в транспортной, туристической, сельскохозяйственной и других сферах, отмечена необходимость интенсификации экономических связей.

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