Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что в ходе операций по разминированию, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях, неоднократно обнаруживались мины-ловушки, импровизированные взрывные устройства, еще раз подтверждает политику террора со стороны Армении в отношении азербайджанцев.

Об этом говорится в комментарии уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой в связи с обнаруженным в школе в Ходжавенде взрывным устройством-ловушкой, сообщает Trend.

"Во время операций по разминированию, проводимых сотрудниками Агентства по разминированию Азербайджанской Республики, в одном из классов школы на территории села Йемишджан Ходжавендского района была обнаружена ручная граната Ф-1, приведенная в боевое состояние, она была прикреплена к стулу и дверной ручке для взрыва при открытии двери. Еще одна граната Ф-1 была установлена под письменным столом, чтобы вызвать более масштабный взрыв. Это еще раз показывает, что террор направлен именно против мирного населения. Как омбудсмен Азербайджана решительно осуждаю преступные действия Армении, сопровождающиеся грубым нарушением фундаментальных прав и свобод мирного населения, призываю международные организации жестко реагировать на подобные действия", - говорится в заявлении.

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