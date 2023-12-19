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В Баку проходит мероприятие с участием вице-президента Турции (ФОТО)

Политика Материалы 19 декабря 2023 20:49 (UTC +04:00)
В Баку проходит мероприятие с участием вице-президента Турции (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 19 декабря в Баку проходит мероприятие "Встреча делового мира" с участием вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

Как сообщает Trend, в мероприятии, организованном платформой "Турция-Азербайджан: общее столетие", принимают участие бизнесмены, ведущие деятельность в Азербайджане.

Отметим, что Джевдет Йылмаз сегодня прибыл с визитом в Азербайджан. В рамках визита, который продлится два дня, планируется проведение ряда встреч.

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В Баку проходит мероприятие с участием вице-президента Турции (ФОТО)
В Баку проходит мероприятие с участием вице-президента Турции (ФОТО)
В Баку проходит мероприятие с участием вице-президента Турции (ФОТО)
В Баку проходит мероприятие с участием вице-президента Турции (ФОТО)
В Баку проходит мероприятие с участием вице-президента Турции (ФОТО)
В Баку проходит мероприятие с участием вице-президента Турции (ФОТО)
В Баку проходит мероприятие с участием вице-президента Турции (ФОТО)
В Баку проходит мероприятие с участием вице-президента Турции (ФОТО)
В Баку проходит мероприятие с участием вице-президента Турции (ФОТО)
В Баку проходит мероприятие с участием вице-президента Турции (ФОТО)
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