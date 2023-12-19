Азербайджано-турецкие отношения являются примером для других стран - вице-президент Турции

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Турцией являются примером для других стран.

Как сообщает Trend, об этом сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз во время выступления на мероприятии «Встреча делового мира».

Он отметил, что самым большим показателем отношений между Азербайджаном и Турцией является количество взаимных визитов.

"Мы хотим, чтобы эти отношения, развивающиеся под девизом «одна нация, два государства», продолжили укрепляться и в экономической сфере. Мы искренне верим, что эти отношения, развиваемые Азербайджаном и Турцией, означают процветание, развитие и лучшее будущее для всего Кавказа", - подчеркнул Йылмаз.

Он отметил, что мировая экономика находится не в лучшем состоянии.

"Объем торговли в мире снизился. Но мы знаем, что трудности в то же время подразумевают поиск возможностей. Мы хотим, чтобы больше бизнесменов приезжало в Азербайджан и больше бизнесменов ездило в Турцию, и эти отношения все больше укреплялись", - сказал Йылмаз.

Отметим, что 19 декабря в Баку проходит мероприятие "Встреча делового мира" с участием вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

В мероприятии, организованном платформой "Турция-Азербайджан: общее столетие", принимают участие бизнесмены, ведущие деятельность в Азербайджане.

Джевдет Йылмаз сегодня прибыл с визитом в Азербайджан. В рамках визита, который продлится два дня, планируется проведение ряда встреч.