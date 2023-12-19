Расширение сотрудничества между странами Южного Кавказа пойдет на пользу всем - Джевдет Йылмаз

БАКУ /Trend/ - Если в регион Южного Кавказа не будут вмешиваться извне с различными намерениями, то расширение сотрудничества между странами этого региона принесет пользу всем.

Как сообщает Trend, об этом сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз во время своего выступления на мероприятии «Встреча делового мира».

"Надеемся, что мы поговорим о сотрудничестве и проектах на Кавказе в ближайшие годы. Это пойдет на пользу всем", - сказал он.

Отметим, что 19 декабря в Баку проходит мероприятие "Встреча делового мира" с участием вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

В мероприятии, организованном платформой "Турция-Азербайджан: общее столетие", принимают участие бизнесмены, ведущие деятельность в Азербайджане.

Джевдет Йылмаз сегодня прибыл с визитом в Азербайджан. В рамках визита, который продлится два дня, планируется проведение ряда встреч.