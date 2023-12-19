Заседание азербайджано-турецкой межправкомиссии пройдет в Анкаре

БАКУ /Trend/ - Заседание межправительственной экономической комиссии между Азербайджаном и Турцией пройдет в Анкаре.

Как сообщает Trend, об этом сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз во время выступления на мероприятии «Встреча делового мира».

"Мы планируем собрать представителей делового мира и там. Точная дата пока не известна, но возможно, это произойдет во второй половине февраля. Подготовим новую дорожную карту торгово-экономических отношений между двумя странами", - сказал Йылмаз.

Отметим, что 19 декабря в Баку проходит мероприятие "Встреча делового мира" с участием вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

В мероприятии, организованном платформой "Турция-Азербайджан: общее столетие", принимают участие бизнесмены, ведущие деятельность в Азербайджане.

Джевдет Йылмаз сегодня прибыл с визитом в Азербайджан. В рамках визита, который продлится два дня, планируется проведение ряда встреч.