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В отношении Вели Рагимова проведено расследование, дело направлено в суд

Политика Материалы 20 декабря 2023 10:46 (UTC +04:00)
В отношении Вели Рагимова проведено расследование, дело направлено в суд

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана проведено расследование в отношении бывшего главы Управления финансового и технического обеспечения Аудиторской палаты Азербайджана Вели Рагимова, а также двух сотрудников палаты (Говхар Ахмедова - финансист-бухгалтер Управления финансового обеспечения и внешних связей, Фарида Новрузова - аудитор палаты), сообщает в среду Trend.

Указанным лицам предъявлены обвинения по статьям 179.4 и 308.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Напомним, что Вели Рагимов занимал различные должности в Аудиторской палате Азербайджана с 1996 по 2023 годы.

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