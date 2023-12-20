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В Баку проходит съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана

Политика Материалы 20 декабря 2023 10:52 (UTC +04:00)
В Баку проходит съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня на внеочередном съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) будут обсуждены пять вопросов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель профсоюзов Азербайджана Саттар Мохбалиев.

Он отметил, что первый вопрос - поддержка кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах.

"В съезде принимают участие 2 194 человека. Это 16 процентов участников. В конце, будет принято соответствующее решение", - отметил С.Мохбалиев.

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