В Баку проходит съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня на внеочередном съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) будут обсуждены пять вопросов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель профсоюзов Азербайджана Саттар Мохбалиев.

Он отметил, что первый вопрос - поддержка кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах.

"В съезде принимают участие 2 194 человека. Это 16 процентов участников. В конце, будет принято соответствующее решение", - отметил С.Мохбалиев.

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