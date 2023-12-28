Продолжается работа по поддержанию актуальности на международном уровне вопроса о пропавших без вести - Джейхун Байрамов

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БАКУ /Trend/ - Продолжается крупномасштабная работа по поддержанию актуальности на международном уровне вопроса о лицах пропавших без вести.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

Коснувшись темы мин, министр отметил, что Азербайджан, являясь одной из самых загрязненных минами стран, постоянно сохраняет в международной повестке вопрос о минной угрозе миру.

"Кроме того, вопрос поиска пропавших без вести лиц сохранился в международной повестке дня на высоком уровне", - добавил министр.

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