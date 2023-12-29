Поднятие флага Азербайджана в Ханкенди - одно из самых запоминающихся событий 2023 года - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Одним из самых запоминающихся событий 2023 года стало поднятие нашего трехцветного флага в Ханкенди.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал заместитель директора АМИ Trend, руководитель медиаплатформы "Тюркский мир" (Turkic.World), политический обозреватель Руфиз Хафизоглу в передаче "Gerçəklər" на телеканале Mədəniyyət TV.

"В этом году Азербайджан, полностью восстановив свой суверенитет, принял важные решения, охватывающие не только 2024 год, но и последующий период. Создание университета в Карабахе, в частности в Ханкенди, является очень важным моментом", - сказал Хафизоглу.

По его словам, возвращение бывших вынужденных переселенцев к родным очагам является наглядным примером созидательных работ, проводимых Азербайджаном на высоком уровне на освобожденных территориях.

Он отметил, что обязательно состоится возвращение и в Западный Азербайджан. "2024 год станет годом дальнейшего продвижения в том, что мы сделали в 2023 году. Считаю, что это будет год, когда экономическая мощь сместится с Запада на Восток. Отношения между тюркскими государствами станут еще крепче", - добавил Руфиз Хафизоглу.

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