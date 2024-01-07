БАКУ /Trend/ - В этом году в Баку пройдет 29-я конференция Международной ассоциации прокуроров.

Как передает Trend, об этом было сказано в ходе оперативного совещания в Генеральной прокуратуре, посвященного обсуждению итогов проделанной в 2023 году работы и предстоящих задач.

Отметим, что 15 сентября 2023 года в Баку состоялось 33-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств и 4-е заседание генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества. 29-ю конференцию Международной ассоциации прокуроров планируется провести в Баку 27 сентября - 2 октября 2024 года.