Предвзятые шаги США в отношении мультикультурного Азербайджана выглядят глупо - Юрий Осадченко

БАКУ /Trend/ - Предвзятые шаги США в отношении мультикультурного Азербайджана выглядят глупо.

Об этом сказал в понедельник Trend председатель Общественного объединения "Украинский Конгресс Азербайджана", ветеран Первой Карабахской войны Юрий Осадченко.

"Имеющий уши - да услышит, имеющий глаза - да увидит, имеющий разум - да осознает", как говорится в Евангелии от Матфея. "Это изречение имеет много толкований, но большинство сводится к тому, что речь идет о слепоте и глухоте душевной. Ведь уши, глаза, разум есть у всех, но все ли их используют правильно. Можно видеть и слышать, но не понимать. Вот здесь и нужен разум, чтобы осознать. Психологи сказали бы, что речь идет о сенсорных системах восприятия информации, которые без разума, без души не могут информацию воспринять и осмыслить. Проанализировать и сделать умозаключение", как уточнила эксперт в области психологии Герда Андерсон. То есть, если ты не хочешь услышать или увидеть что-то, то ты это никогда не увидишь даже перед носом своим. Так вот, недавнее решение Госдепа США внести Азербайджан в список "требующих особого внимания стран", в которых могут допускаться нарушения религиозных свобод, относится именно к этому. Эти предвзятые шаги США в отношении Азербайджана, где свободно сосуществуют различные религиозные общины, этнические группы, выглядят очень глупо", - сказал Осадченко.

По его словам, данные шаги США вызывают скорее удивление, так как это общеизвестный и общепринятый факт, что в Азербайджане представители абсолютно всех религиозных общин живут и осуществляют свою деятельность в свободной форме.

"В Азербайджане государство за свой счет строит синагоги, церкви, ремонтирует их. В Азербайджане была построена католическая церковь, отремонтирована лютеранская церковь. В нашей стране представлен ряд главных течений христианства, в том числе и католицизм, лютеранство. Восстанавливаются исторические албано-удинские христианские храмы. Им, по меньшей мере, около двух тысяч лет, некоторым тысяча лет, 700-800 лет", - сказал Осадченко.

Он отметил, что все это является показателем свободы вероисповедания в Азербайджане, а также указывает на глупость вышеупомянутых предвзятых шагов США.

"Вспомним, как лет 20 назад Авигдор Либерман, будучи министром иностранных дел Израиля, сказал, что Азербайджан - единственная страна в мире после Израиля, которая строит синагоги за государственный счет. Лет 10 назад, будучи министром иностранных дел, Штайнмайер (Франк-Вальтер Штайнмайер, нынешний президент ФРГ) заявил о том, что в Азербайджане есть две крупные экспортные статьи - это энергоресурсы и мультикультурализм, который можно было бы экспортировать по всему миру. Вот это и есть доказательство того, как здесь мультикультурно различные этнические группы, различные религиозные конфессии сосуществуют, живут вместе, строят единое государство, развивают его на протяжении тысячелетий", - сказал Осадченко.

По словам председателя "Украинского Конгресса Азербайджана", ни одно государство в мире, даже США, не выделяет ежегодно финансы из госбюджета для религиозных общин.

"Каждый год в Азербайджане выделяются сотни тысяч еврейским религиозным общинам, причем горской отдельно, европейской отдельно, а также христианским религиозным общинам. Единственная страна в мире, которая выделяет финансирование из госбюджета религиозным общинам, это Азербайджан. В ходе недавних встреч с представителями Совета Европы, которые приезжали в Азербайджан для изучения отношения государства к этническим группам, - мы также присутствовали на этих встречах, - члены делегации своими глазами все это видели. И вызывает крайнее удивление то, что американские политики во имя того, чтобы просто заполучить перед президентскими выборами в США голоса калифорнийских армян, предпринимают такие провокационные шаги", - сказал он.

Как отметил Осадченко, эти решения, конечно, не сыграют особой роли в жизни общества. "Как наше общество жило по принципам мультикультурализма, так и продолжит жить. Включение Азербайджана в этот список никаким образом не отобразится ни на внутренней жизни народа Азербайджана, ни на его внешнем имидже. Потому что благодаря огромному количеству визитов зарубежных лидеров, политиков в Азербайджан, все видели как развиваются в стране взаимоотношения между различными религиозными общинами", - добавил он.