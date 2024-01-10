БАКУ /Trend/ - От имени азербайджанской общественности принято заявление касательно пренебрежительного отношения к памятнику Хуршидбану Натаван во Франции, сообщает в среду Trend.

В заявлении говорится, что деятели литературы, культуры, искусства и науки Азербайджана, представители гражданского общества, считают неприемлемым пренебрежительное отношение, продемонстрированное по заказу Елисейского дворца к памятнику Хуршидбану Натаван во французском городе Эвиан-ле-Бен, и расценивают это как оскорбление азербайджанской культуры.

"Хуршидбану Натаван известна на всем Востоке и в исламском мире как выдающаяся поэтесса, художник, просветитель и благотворитель, борец за свободу и права женщин, ее произведения объявлены государственным достоянием в Азербайджане. Натаван, о которой в своих произведениях писал и выдающийся французский писатель Александр Дюма, также воспевала дружбу между народами Азербайджана и Франции. Позорное явление, имеющее место в городе Эвиан ле-Бен, наглядно показывает, каких пределов достигли азербайджанофобия, тюркофобия, исламофобия французских властей. Мы резко осуждаем превращение литературы, искусства, культуры в инструмент грязных политических игр.

Натаван - правнучка Панахали хана, основавшего город Шуша, вся ее жизнь и деятельность тесно связана с родной Шушой. Она постоянно работала над благоустройством города и развитием его общественно-культурной среды, прославившись своим гуманизмом, благородством и милосердием.

В свое время в Шуше был установлен бюст Натаван. Он, как и бюсты других великих деятелей азербайджанской культуры Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, был расстрелян армянами в 1992 году и выставлен на продажу за рубежом в качестве сырья. Сегодня все три бюста находятся в Шуше - на родной земле. Президент Азербайджана Ильхам Алиев восстановил это национальное наследие, историческую справедливость. Также был благоустроен надгробный памятник Натаван, разрушенный армянами в Агдаме. Сегодня бюст Натаван, установленный в Шуше, и восстановленный надгробный памятник в Агдаме демонстрируют собой торжество исторической победы азербайджанского народа.

Их разрушение, разграбление национального наследия происходило на протяжении всего периода армянской оккупации на глазах у Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, которая уже сдана в архив истории. Ханкенди, основанный прадедом Натаван, тоже освобожден от оккупации. И, как видно, сегодня образ Натаван приобретает новые оттенки, олицетворяя собой триумф в Шуше и Ханкенди. Поэтому нынешние отвратительные действия во Франции именно против памятника Натаван не кажутся случайными. Французские власти должны осознать то, до какого уровня они опустились, срывая зло на памятнике Натаван в Эвиан-ле-Бен. Это станет черным пятном в политической истории Франции.

Во время Отечественной войны 2020 года Азербайджан постоянно сталкивался с клеветой со стороны Франции. И сегодня на всех международных платформах французские власти перешли в наступление на Азербайджан. Мы прекрасно понимаем, что это месть за историческую победу Азербайджана над оккупантом - Арменией. Мы требуем от Елисейского дворца положить конец этим действиям.

Мы призываем французские власти положить конец неподобающей ситуации в связи с памятником Натаван, вернуть обратно надпись "Азербайджанский сад", которая была удалена с таблички, установленной в этом парке. Мы напоминаем послу Франции в Азербайджане, что ее моральным долгом является посещение памятника Натаван в Шуше, куда она до сих пор отказывалась ехать.

Вместо этих действий в отношении памятника видному деятелю азербайджанской художественной мысли и культуры, высылки азербайджанских дипломатов, журналистов Елисейскому дворцу следовало бы расследовать нападение на посольство Азербайджана в Париже и наказать виновных.

Это ожидание и требование всей азербайджанской общественности", - говорится в заявлении.

Заявление подписали:

Анар - народный писатель, председатель Союза писателей Азербайджана;

Фархад Халилов - народный художник, председатель Союза художников Азербайджана;

Рашад Меджид - председатель Совета прессы Азербайджана;

Расим Балаев - председатель Союза кинематографистов Азербайджана;

Чингиз Абдуллаев - народный писатель;

Сабир Рустамханлы - народный поэт;

Нариман Гасанзаде - народный поэт;

Рамиз Ровшан - народный поэт;

Мовлуд Сулейманлы - народный писатель;

Ильгар Фахми - секретарь Союза писателей Азербайджана;

Салим Бабуллаоглу - секретарь Союза писателей Азербайджана;

Эльчин Гусейнбейли - секретарь Союза писателей Азербайджана;

Фуад Мамедов - руководитель Ассоциации культуры Азербайджана «Симург»;

Бейимханум Вердиева - председатель Фонда Хана Шушинского;

Насиман Ягублу - председатель Общественного объединения "Поддержка исследований истории и прессы";

Мубариз Аскеров - председатель Общественного объединения поддержки пропаганды национальных ценностей "Объектив";

Шахла Нагиева - председатель Общественного объединения по культурным связям "Sönməz Məşəl";

Нурия Гусейнова – председатель Общественного объединения "Мугам - жемчужина мировой музыкальной сокровищницы".

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