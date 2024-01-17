МИД Азербайджана обвинил посла ЕС в предзвятости

БАКУ/Trend/ - Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал высказывания главы представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посла Петера Михалко касательно судебной системы Азербайджана необоснованными.
Как сообщает в среду Trend, об этом А.Гаджизаде написал на своей странице в соцсети X.
"Это необоснованное и безответственное утверждение! Было бы лучше, если бы посол сосредоточился на отсутствии правосудия и жестоком обращении в судебных системах некоторых стран ЕС", - говорится в публикации.
Он также отметил, что вмешательство в судебную систему Азербайджана, основанную на лучших мировых практиках, недопустимо.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!